МИД РФ вызвал на ковёр поверенного в делах Чехии из-за контрабанды наркотиков

Временного поверенного в делах Чехии в России Яна Ондржейка вызвали в МИД России в связи с попыткой одного из сотрудников чешского посольства провезти на территорию РФ запрещённые вещества. Об этом сообщила пресс-служба дипломатического ведомства.

"29 июля в МИД России был вызван временный поверенный в делах Чешской Республики в Российской Федерации Я.Ондржейка, которому выражен решительный протест в связи с грубым нарушением членом административно-технического персонала Посольства Чехии в РФ российского законодательства — попыткой контрабанды сильнодействующих веществ", — сказано в публикации МИД России.

В министерстве заявили, что в рамках Венской конвенции о дипломатических отношениях от 1961 года, предложили чешской стороне отказаться от иммунитета на уголовное преследование в отношении пойманного на правонарушении сотрудника, чтобы он понёс законную ответственность. В ином случае ему придётся покинуть территорию России.