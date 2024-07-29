В Донецке ищут родителей брошенного мальчика, который просил милостыню 29 июля, 16:39 В Донецке ищут родителей мальчика. Обложка © Telegram / Mash на Донбассе

В Донецке полиция ищет родителей маленького мальчика, которого оставили возле парка Горького. Ребёнок сказал, что его зовут Стас, а маму — Юлия. Семья малыша не объявилась даже спустя сутки. Об этом пишет Mash на Донбассе.

На брошенного ребёнка обратили внимание неравнодушные прохожие накануне днём, они отвели его в отдел полиции. Как рассказала очевидица, мальчика видели с худым и сутулым мужчиной, который просил милостыню или хотя бы продукты питания. На вид предполагаемому отцу малыша было лет 40. Продавец в местном магазине подтвердила, что мужчина просил еды, женщина принесла им продукты с соком и ушла, после этого мальчика нашли брошенным.

Ранее сообщалось, что в Приморье силовики и волонтёры уже третий день ищут пропавшего на пляже ребёнка. 26 июля семилетний мальчик отдыхал с родителями в палаточном лагере в районе бухты Безымянная. Всё это время он играл с другими детьми и плавал в мелководной речке, впадающей в море. В какой-то момент отец всего на пару минут упустил его из виду, после чего малыш пропал.

Авторы Татьяна Миссуми