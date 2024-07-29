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29 июля, 20:47

Суд получил дело блогера Камикадзе Ди* о фейках

Дело блогера Камикадзе Ди* о фейках о ВС РФ поступило в Тверской суд Москвы

Дмитрий Иванов*. Обложка © Telegram / Камикадзе Дима*

Дмитрий Иванов*. Обложка © Telegram / Камикадзе Дима*

Материалы уголовного дела, заведённого в отношении российского блогера Камикадзе Ди* (Дмитрий Иванов*) по статье о распространении фейков о Вооружённых силах РФ, поступили в Тверской суд Москвы. Заметка о регистрации появилась в электронной картотеке дел судов общей юрисдикции.

"Текущее состояние дела: зарегистрировано, подсудимый — Иванов Д.С." — гласит сообщение на сайте.

СК потребовал заочно арестовать блогера Камикадзе Ди* по делу о фейках о ВС РФ
СК потребовал заочно арестовать блогера Камикадзе Ди* по делу о фейках о ВС РФ

Напомним, что покинувший РФ блогер Камикадзе Ди* был объявлен в федеральный розыск зимой 2022 года. Незадолго до этого его признали иноагентом. Поводом же для возбуждения уголовного дела послужили опубликованные Ивановым ролики о событиях в Мариуполе, где российские военные подвергались критике.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Илья Пушкарев
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