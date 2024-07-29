Суд получил дело блогера Камикадзе Ди* о фейках
Дело блогера Камикадзе Ди* о фейках о ВС РФ поступило в Тверской суд Москвы
Дмитрий Иванов*. Обложка © Telegram / Камикадзе Дима*
Материалы уголовного дела, заведённого в отношении российского блогера Камикадзе Ди* (Дмитрий Иванов*) по статье о распространении фейков о Вооружённых силах РФ, поступили в Тверской суд Москвы. Заметка о регистрации появилась в электронной картотеке дел судов общей юрисдикции.
"Текущее состояние дела: зарегистрировано, подсудимый — Иванов Д.С." — гласит сообщение на сайте.
Напомним, что покинувший РФ блогер Камикадзе Ди* был объявлен в федеральный розыск зимой 2022 года. Незадолго до этого его признали иноагентом. Поводом же для возбуждения уголовного дела послужили опубликованные Ивановым ролики о событиях в Мариуполе, где российские военные подвергались критике.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.