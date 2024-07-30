В Петербурге возбудили дело после загадочной смерти трёх сестёр иерея

Следователи главного управления СК РФ по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело после смерти трёх сестёр в квартире на Комендантском проспекте (Приморский район). На женщинах не нашли видимых телесных повреждений, расследование идёт по ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

"Следователями проведён осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — указано в сообщении.

По данным "Фонтанки", женщины были дочерьми скончавшегося в ноябре 2022 года иерея, до этого около десяти лет служившего настоятелем храма преподобного Серафима Саровского в Карелии.

В какой-то момент сёстры стали отдаляться от семьи, в которой воспитывались семеро детей, и отказываться от приёма пищи. Девушки теряли в весе, но к медикам не обращались. Предварительно, они предпочитали гомеопатию традиционным методам лечения.