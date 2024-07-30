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29 июля, 21:55

В Петербурге возбудили дело после загадочной смерти трёх сестёр иерея

СК возбудил дело из-за смерти трёх сестёр в Санкт-Петербурге

Следователи главного управления СК РФ по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело после смерти трёх сестёр в квартире на Комендантском проспекте (Приморский район). На женщинах не нашли видимых телесных повреждений, расследование идёт по ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

"Следователями проведён осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — указано в сообщении.

По данным "Фонтанки", женщины были дочерьми скончавшегося в ноябре 2022 года иерея, до этого около десяти лет служившего настоятелем храма преподобного Серафима Саровского в Карелии.

В какой-то момент сёстры стали отдаляться от семьи, в которой воспитывались семеро детей, и отказываться от приёма пищи. Девушки теряли в весе, но к медикам не обращались. Предварительно, они предпочитали гомеопатию традиционным методам лечения.

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Напомним, о происшествии стало известно вечером 28 июля. В полицию позвонил мужчина и сказал, что нашёл девушек мёртвыми в квартире. Как выяснилось, это был их брат. Женщины стали вести затворнический образ жизни два месяца назад. Они никого к себе не подпускали, а с мужской частью семьи не общались.

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"МВД Медиа"

Анатолий Симоненко
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