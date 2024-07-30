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29 июля, 23:25

В Грузии назвали год завершения украинского конфликта

Премьер Грузии Кобахидзе: Конфликт на Украине завершится в 2025 году

Военный конфликт на Украине закончится в будущем году. В этот же период случится перезагрузка грузино-американских отношений. Об этом в интервью телекомпании "Имеди" сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"В любом случае, я думаю, война завершится в следующем году. Именно после войны будет легче перезагрузить отношения с любой администрацией, будь то администрация демократов или республиканцев… Главный фактор — это завершение военного конфликта. Как только война завершится, тогда же будут перезагружены отношения. Это является основой для нашего оптимизма", — пояснил Кобахидзе.

Он обратил внимание, что грузинская сторона ждёт встречных шагов от США, в руках которых находятся обновления отношений между обеими странами.

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Недавно Life.ru писал, что, по мнению Кобахидзе, победа 45-го американского лидера Дональда Трампа на выборах президента США в 2024 году приведёт к окончанию конфликта на Украине. Грузинский премьер также заявил, что Тбилиси надеется на такой исход, поскольку это отразится положительно и на нём.

Обложка ©

Unsplash / Zura Narimanishvili

Анатолий Симоненко
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