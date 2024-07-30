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29 июля, 23:53

"Вечерней Москве" вручили гравюру фрегата "Адмирал Эссен" в Новороссийске

Генеральный директор АО "Редакция газеты "Вечерняя Москва" Георгий Рудницкий с гравюрой фрегата "Адмирал Эссен". Обложка © "Вечерняя Москва" / Александр Зосимов

Генеральный директор АО "Редакция газеты "Вечерняя Москва" Георгий Рудницкий с гравюрой фрегата "Адмирал Эссен". Обложка © "Вечерняя Москва" / Александр Зосимов

В День Военно-морского флота России делегация газеты "Вечерней Москвы" приехала в Новороссийск, чтобы пообщаться с экипажем фрегата "Адмирал Эссен". Журналистам вручили большую гравюру с детальным изображением фрегата, её принял гендиректор редакции Георгий Рудницкий.

"<...> Раньше наша команда помогала гвардейскому ордена П. С. Нахимова ракетному крейсеру "Москва", а сейчас — фрегату "Адмирал Эссен", — заявил Рудницкий.

Он напомнил, что в прошлом году делегация газеты передала морякам-черноморцам два современных электромагнитных ружья для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Устройства были проверены в бою на передовой Донбасса.

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Анатолий Симоненко
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