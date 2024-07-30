"Вечерней Москве" вручили гравюру фрегата "Адмирал Эссен" в Новороссийске
Генеральный директор АО "Редакция газеты "Вечерняя Москва" Георгий Рудницкий с гравюрой фрегата "Адмирал Эссен". Обложка © "Вечерняя Москва" / Александр Зосимов
В День Военно-морского флота России делегация газеты "Вечерней Москвы" приехала в Новороссийск, чтобы пообщаться с экипажем фрегата "Адмирал Эссен". Журналистам вручили большую гравюру с детальным изображением фрегата, её принял гендиректор редакции Георгий Рудницкий.
"<...> Раньше наша команда помогала гвардейскому ордена П. С. Нахимова ракетному крейсеру "Москва", а сейчас — фрегату "Адмирал Эссен", — заявил Рудницкий.
Он напомнил, что в прошлом году делегация газеты передала морякам-черноморцам два современных электромагнитных ружья для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Устройства были проверены в бою на передовой Донбасса.
Ранее в Подмосковье провели церемонию награждения победителей XII программы "Лучшие социальные проекты России". Проект "Вечерней Москвы" — патриотический клуб "Живая история" — оказался в числе лучших.