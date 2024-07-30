СБУ задержала украинского историка Толочко за его пророссийскую позицию
Историк Алексей Толочко. Обложка © Wikipedia / Кальницкий Михаил
СБУ задержала в Киеве историка, доктора исторических наук, члена-корреспондента Национальной академии наук Украины Алексея Толочко. По данным силовиков, мужчина поддерживал российскую спецоперацию и имеет паспорт РФ.
Задержанному, по данным ведомства, принадлежит авторство ряда "прокремлёвских" изданий, он фальсифицирует исторические факты становления и развития Украинской государственности в пользу России. Также ему предъявляют написание книг по истории, которые были созданы до 2022 года.
Ранее в Одессе задержали шестерых молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет по обвинению в поджогах автомобилей Вооружённых сил Украины. Им может грозить лишение свободы на срок до восьми лет.