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30 июля, 00:51

СБУ задержала украинского историка Толочко за его пророссийскую позицию

Историк Алексей Толочко. Обложка © Wikipedia / Кальницкий Михаил

Историк Алексей Толочко. Обложка © Wikipedia / Кальницкий Михаил

СБУ задержала в Киеве историка, доктора исторических наук, члена-корреспондента Национальной академии наук Украины Алексея Толочко. По данным силовиков, мужчина поддерживал российскую спецоперацию и имеет паспорт РФ.

Задержанному, по данным ведомства, принадлежит авторство ряда "прокремлёвских" изданий, он фальсифицирует исторические факты становления и развития Украинской государственности в пользу России. Также ему предъявляют написание книг по истории, которые были созданы до 2022 года.

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Анатолий Симоненко
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