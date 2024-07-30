СБУ задержала украинского историка Толочко за его пророссийскую позицию

СБУ задержала в Киеве историка, доктора исторических наук, члена-корреспондента Национальной академии наук Украины Алексея Толочко. По данным силовиков, мужчина поддерживал российскую спецоперацию и имеет паспорт РФ.

Задержанному, по данным ведомства, принадлежит авторство ряда "прокремлёвских" изданий, он фальсифицирует исторические факты становления и развития Украинской государственности в пользу России. Также ему предъявляют написание книг по истории, которые были созданы до 2022 года.