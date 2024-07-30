Россиянкам объяснили отличия помады плохого качества

Помаду можно назвать некачественной, если в ней есть комки, сообщила "Газете.ru" доцент кафедры биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Росбиотеха Екатерина Вольнова.

По её словам, у таких помад — плохая кроющая способность. Это можно проверить, взяв белый лист бумаги и проведя по нему. Если линия гладкая, равномерная, без комочков, помада — хорошая. На производстве изделие ещё могут проверить на каплепадение. Для этого его нагревают и смотрят, при какой температуре появляется первая капля.

"Если вам попалась помада, которая начала растекаться или стала настолько твёрдой, что едва окрашивает губы и оставляет при этом жирный слой на губах, — это явный признак того, что не соблюдены интервалы температуры каплепадения. Вероятно, были допущены ошибки на стадиях разработки рецептуры, варки помадной массы, при застывании помады в формах", — пояснила Вольнова.

Плохую помаду можно отличить по неприятному запаху и прогорклому вкусу. Это бывает из-за некачественного масла, ошибок в рецептуре, нарушений технологических параметров, плохих отдушек от непроверенных поставщиков.