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30 июля, 03:51

В ВМФ России стартовали учения с участием более 20 тысяч человек

В России стартовали плановые учения трёх флотов и Каспийской флотилии Военно-морского флота, в которых принимают участие свыше 20 тысяч человек, передаёт Минобороны РФ.

Основная цель учений — проверка действий органов военного управления ВМФ. Участвовать в боевой подготовке должно порядка 300 надводных кораблей и катеров, подводных лодок и судов обеспечения. Кроме того, будут задействованы до 50 беспилотников и свыше 200 единиц военной и специальной техники.

Тихоокеанский флот ВМФ России завершил двусторонние учения группировок сил
Тихоокеанский флот ВМФ России завершил двусторонние учения группировок сил

Ранее Китай и Россия провели совместное патрулирование Тихого океана. Как рассказали в Минобороны КНР, это было сделано не для того, чтобы угрожать третьим странам.

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Анатолий Симоненко
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