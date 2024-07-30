В ВМФ России стартовали учения с участием более 20 тысяч человек
В России стартовали плановые учения трёх флотов и Каспийской флотилии Военно-морского флота, в которых принимают участие свыше 20 тысяч человек, передаёт Минобороны РФ.
Основная цель учений — проверка действий органов военного управления ВМФ. Участвовать в боевой подготовке должно порядка 300 надводных кораблей и катеров, подводных лодок и судов обеспечения. Кроме того, будут задействованы до 50 беспилотников и свыше 200 единиц военной и специальной техники.
Ранее Китай и Россия провели совместное патрулирование Тихого океана. Как рассказали в Минобороны КНР, это было сделано не для того, чтобы угрожать третьим странам.
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