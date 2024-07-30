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30 июля, 04:43

СК проверяет халатность исполнения миграционного законодательства в Одинцове

В Одинцове ветераны и участники боевых действий обратились к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, пожаловавшись на то, что требования миграционного законодательства в подмосковном городе плохо исполняются.

Своё обращение участники и ветераны боевых действий опубликовали в социальных медиа. По их словам, в Одинцовском городском округе Подмосковья ответственные должностные лица не следят за исполнением требований миграционного законодательства, а это плохо сказывается на состоянии преступности. Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

"Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования уголовного дела и по доводам обращения. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", — указано в сообщении ведомства.

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Ранее лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил составить обязательный свод правил для пребывания иностранцев в России. По его словам, такой "кодекс мигранта" будет регулировать поведение прибывших в нашу страну из-за рубежа.

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СК РФ

Анатолий Симоненко
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