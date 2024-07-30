Энгельс из-за аварии остался без света и воды

Жителям города Энгельса в Саратовской области отключили воду и свет. Причиной стала аварийная ситуация, заявила пресс-служба администрации Энгельсского муниципального района в телеграм-канале.

"Аварийное отключение электроснабжения произошло на сетях АО "Облкоммунэнерго" в городе Энгельсе", — уточнили в администрации.

Граждан успокоили: мол, специалисты уже работают над решением проблемы. Людям пообещали дать свет в течение нескольких часов.