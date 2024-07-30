Энгельс из-за аварии остался без света и воды
Жителям города Энгельса в Саратовской области отключили воду и свет. Причиной стала аварийная ситуация, заявила пресс-служба администрации Энгельсского муниципального района в телеграм-канале.
"Аварийное отключение электроснабжения произошло на сетях АО "Облкоммунэнерго" в городе Энгельсе", — уточнили в администрации.
Граждан успокоили: мол, специалисты уже работают над решением проблемы. Людям пообещали дать свет в течение нескольких часов.
Ранее в Дагестане река Самур вышла из берегов после затяжных ливневых дождей, в итоге несколько населённых пунктов оказалось без электричества из-за того, что водные потоки снесли столбы с проводами.
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