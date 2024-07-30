Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июля, 04:50

Энгельс из-за аварии остался без света и воды

Жителям города Энгельса в Саратовской области отключили воду и свет. Причиной стала аварийная ситуация, заявила пресс-служба администрации Энгельсского муниципального района в телеграм-канале.

"Аварийное отключение электроснабжения произошло на сетях АО "Облкоммунэнерго" в городе Энгельсе", — уточнили в администрации.

Граждан успокоили: мол, специалисты уже работают над решением проблемы. Людям пообещали дать свет в течение нескольких часов.

Во всей Нигерии отключили свет
Во всей Нигерии отключили свет

Ранее в Дагестане река Самур вышла из берегов после затяжных ливневых дождей, в итоге несколько населённых пунктов оказалось без электричества из-за того, что водные потоки снесли столбы с проводами.

Обложка ©

Unsplash / Fré Sonneveld

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Происшествия
  • Общество
  • Саратовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров