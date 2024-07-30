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30 июля, 05:04

Российские артиллерийские самоходки сровняли с землёй опорные пункты ВСУ

МО: САУ "Гиацинт" уничтожили опорные пункты ВСУ на Южно-Донецком направлении

Отечественные самоходные артиллерийские установки (САУ) "Гиацинт" в 152 мм уничтожили на Южно-Донецком направлении опорные пункты ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Удар нанесло артиллерийское соединение группировки войск "Восток" из Приморского края севернее населённого пункта Старомайорское в районе Времевского выступа. Кроме того, САУ поразила артиллерийскую самоходную установку "Богдана". При этом технику неприятеля добил ударный беспилотник "Ланцет". На данный момент артиллеристы работают с замаскированных позиций, ведя огонь, когда темно и плохая погода. Это помогает им оставаться незамеченными.

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Ранее российские бойцы ликвидировали пункт временной дислокации ВСУ в оккупированной врагом Великой Новосёлке, что в ДНР. В результате прямого удара враг потерял пункт дислокации вместе со всеми находящимися там боевиками.

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Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Анатолий Симоненко
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