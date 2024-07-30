Российские артиллерийские самоходки сровняли с землёй опорные пункты ВСУ

Удар нанесло артиллерийское соединение группировки войск "Восток" из Приморского края севернее населённого пункта Старомайорское в районе Времевского выступа. Кроме того, САУ поразила артиллерийскую самоходную установку "Богдана". При этом технику неприятеля добил ударный беспилотник "Ланцет". На данный момент артиллеристы работают с замаскированных позиций, ведя огонь, когда темно и плохая погода. Это помогает им оставаться незамеченными.