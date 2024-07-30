Россиянин нашёл в детской книге QR-код, ведущий на сайт интим-услуг
Россиянин приобрёл в Москве детскую книгу и нашёл в ней QR-код, ведущий на сайт интим-услуг вместо официального сайта издательства. Об инциденте сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
После неожиданной находки мужчина поспешил с обращением в прокуратуру и попросил их разобраться, почему так получилось. Какое именно издательство отличилось недетским контентом в книгах для малышей, не сообщается.
Ранее Life.ru рассказывал, что в прифронтовой зоне в Донецкой Народной Республике нашли книги, оправдывающие действия украинского пособника нацистов Романа Шухевича. Бойцы отмечают, что регулярно находят подобное чтиво.
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