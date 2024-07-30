Россиянин нашёл в детской книге QR-код, ведущий на сайт интим-услуг

Россиянин приобрёл в Москве детскую книгу и нашёл в ней QR-код, ведущий на сайт интим-услуг вместо официального сайта издательства. Об инциденте сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

После неожиданной находки мужчина поспешил с обращением в прокуратуру и попросил их разобраться, почему так получилось. Какое именно издательство отличилось недетским контентом в книгах для малышей, не сообщается.