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30 июля, 08:42

Россиянин нашёл в детской книге QR-код, ведущий на сайт интим-услуг

Россиянин приобрёл в Москве детскую книгу и нашёл в ней QR-код, ведущий на сайт интим-услуг вместо официального сайта издательства. Об инциденте сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

После неожиданной находки мужчина поспешил с обращением в прокуратуру и попросил их разобраться, почему так получилось. Какое именно издательство отличилось недетским контентом в книгах для малышей, не сообщается.

Таинственный манускрипт Войнича может оказаться книгой по сексологии и гинекологии
Таинственный манускрипт Войнича может оказаться книгой по сексологии и гинекологии

Ранее Life.ru рассказывал, что в прифронтовой зоне в Донецкой Народной Республике нашли книги, оправдывающие действия украинского пособника нацистов Романа Шухевича. Бойцы отмечают, что регулярно находят подобное чтиво.

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Shutterstock / FOTODOM / YAKOBCHUK VIACHESLAV

Николай Рюмин
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