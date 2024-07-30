Схватили и запихнули в машину: Похищение человека в Москве попало на видео

В Москве задержаны трое подозреваемых в похищении человека ради вымогательства денег. Об этом сообщают столичные прокуратура и СК.

"По предварительным данным, трое злоумышленников 2001, 2003 и 2004 года рождения подошли к пострадавшему около подъезда жилого дома на улице Ангарская, с применением насилия посадили в автомобиль, начали движение по городу, выдвигая требования о передаче им денежных средств в сумме 300 тысяч рублей", — передаётся в сообщении прокуратуры.

В Москве задержали трёх подозреваемых в похищении человека и вымогательстве. Видео © Telegram/Столичный СК

Согласно заявлению столичного СК, после совершения преступления злоумышленники намеревались выехать в Московскую область. Помешали их планам сотрудники ГАИ, остановившие машину. Потерпевшего освободили, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ — похищение человека и вымогательство. В ближайшее время дело рассмотрит суд.