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30 июля, 10:33

Стальная проволока вонзилась в глаз россиянину во время установки окон

В подмосковной Истре врачи спасли зрение 38-летнему мужчине с проволокой в глазу

В подмосковной Истре врач спасла зрение 38-летнему мужчине с проволокой в глазу. Обложка © Минздрав Подмосковья

В подмосковной Истре врач спасла зрение 38-летнему мужчине с проволокой в глазу. Обложка © Минздрав Подмосковья

В подмосковной Истре медики спасли зрение 38-летнему мужчине. Во время установки пластиковых окон кусок проволоки отлетел и угодил ему в правый глаз. В результате пациент поступил в больницу с нестерпимой болью в глазу и сильным слезотечением. Врачи приняли решение о проведении операции.

В подмосковной Истре врач спасла зрение 38-летнему мужчине с проволокой в глазу. Фото © Минздрав Подмосковья

В подмосковной Истре врач спасла зрение 38-летнему мужчине с проволокой в глазу. Фото © Минздрав Подмосковья

"Мы извлекли металлическую проволоку, всю структуру переднего отрезка глаза и тургор восстановили полностью, на роговицу наложили швы самой тонкой хирургической нитью. Далее пациенту назначили консервативное лечение", — отметила заведующая офтальмологическим отделением Зарема Дреева.

В подмосковной Истре врач спасла зрение 38-летнему мужчине с проволокой в глазу. Фото © Минздрав Подмосковья

В подмосковной Истре врач спасла зрение 38-летнему мужчине с проволокой в глазу. Фото © Минздрав Подмосковья

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, его выписали. Как подчеркнули в Минздраве Подмосковья, зрение у пострадавшего восстановилось полностью.

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Ранее подмосковные врачи спасли жизнь пациентке, у которой был оторван скальп. ЧП произошло на производстве — девушка проходила с распущенными длинными волосами мимо станка.

Никита Осипов
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