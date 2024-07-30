Стальная проволока вонзилась в глаз россиянину во время установки окон

В подмосковной Истре медики спасли зрение 38-летнему мужчине. Во время установки пластиковых окон кусок проволоки отлетел и угодил ему в правый глаз. В результате пациент поступил в больницу с нестерпимой болью в глазу и сильным слезотечением. Врачи приняли решение о проведении операции.

В подмосковной Истре врач спасла зрение 38-летнему мужчине с проволокой в глазу. Фото © Минздрав Подмосковья

"Мы извлекли металлическую проволоку, всю структуру переднего отрезка глаза и тургор восстановили полностью, на роговицу наложили швы самой тонкой хирургической нитью. Далее пациенту назначили консервативное лечение", — отметила заведующая офтальмологическим отделением Зарема Дреева.

В подмосковной Истре врач спасла зрение 38-летнему мужчине с проволокой в глазу. Фото © Минздрав Подмосковья

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, его выписали. Как подчеркнули в Минздраве Подмосковья, зрение у пострадавшего восстановилось полностью.