Организаторы официально сообщили о возможном переносе Игр дружбы на 2025 год

Международная ассоциация дружбы (IFA) официально предложила Правительству России перенести Всемирные игры дружбы на 2025 год, сообщили в пресс-службе первенства. Основной причиной называются недостаточные сроки для восстановления ведущих спортсменов, участвующих в крупных международных турнирах этим летом.

"Решение о переносе Игр позволит рассчитывать на более представительный состав участников, а также даст возможность расширить программу Всемирных Игр Дружбы за счет культурной и развлекательной составляющих", — говорится в сообщении.