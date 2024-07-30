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30 июля, 09:59

Организаторы официально сообщили о возможном переносе Игр дружбы на 2025 год

Международная ассоциация дружбы (IFA) официально предложила Правительству России перенести Всемирные игры дружбы на 2025 год, сообщили в пресс-службе первенства. Основной причиной называются недостаточные сроки для восстановления ведущих спортсменов, участвующих в крупных международных турнирах этим летом.

"Решение о переносе Игр позволит рассчитывать на более представительный состав участников, а также даст возможность расширить программу Всемирных Игр Дружбы за счет культурной и развлекательной составляющих", — говорится в сообщении.

На Всемирных играх дружбы не будет алкоголя и рекламы букмекеров
На Всемирных играх дружбы не будет алкоголя и рекламы букмекеров

Напомним, ожидалось, что Всемирные игры дружбы пройдут 15-29 сентября в Москве и Екатеринбурге. Единственным критерием участия являются достижения спортсменов. Однако 16 июля президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов заявил о переносе турнира на 2025 год.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / IU Liquid and water photo

Матвей Константинов
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