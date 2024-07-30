Подал 700 жалоб: Заместитель Шольца усилил охрану из-за многочисленных угроз расправы

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек решил усилить охрану из-за поступающих угроз в свой адрес. Об этом пишет газета Die Welt со ссылкой на источники. По её данным, министру по делам экономики и защиты климата на почту приходят многочисленные письма с обещаниями о расправе.

С апреля 2023 года Хабек подал около 700 жалоб. Некоторые послания в его адрес содержат реальные угрозы, в связи с чем охрану министра было решено усилить. В Минэкономики Германии эту информацию журналистам комментировать не стали.

Также газета приводит данные Федерального ведомства уголовной полиции ФРГ, в которых говорится, что количество нападений на должностных лиц в прошлом году увеличилось на 29%, достигнув отметки в 5,4 тысячи случаев. Большинство правонарушений (1219) совершались против представителей партии "Зелёных".