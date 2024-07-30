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30 июля, 10:16

Кремль дал оценку исполинскому госдолгу Соединённых Штатов

Песков усомнился, что размер госдолга затормозит милитаристские устремления США

Непомерный госдолг США едва ли затормозит их милитаристские устремления. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами во вторник, 30 июля. Представителя Кремле попросили прокомментировать тот факт, что государственный долг Америки впервые в истории превысил 35 трлн долларов.

"Безусловно, США как одна из крупнейших мировых экономик оказывают непосредственное влияние на международную экономическую конъюнктуру. Но вряд ли вся эта ситуация как-то притормозит милитаристские устремления", — отметил Песков.

Госдолг США преодолел рекордные значения
Госдолг США преодолел рекордные значения

Life.ru писал, что председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предрёк "сидящим на займах" США реальное банкротство. А накануне стало известно, что по оценкам бюджетного управления Конгресса США, государственный долг вырастет с 99% ВВП в 2024 году до 122% ВВП к 2034 году. В то же время в МВФ ожидают, что к 2032 году соотношение госдолга США к ВВП превысит 140%.

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Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Алексей Берковиц
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