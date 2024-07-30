Кремль дал оценку исполинскому госдолгу Соединённых Штатов

Непомерный госдолг США едва ли затормозит их милитаристские устремления. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами во вторник, 30 июля. Представителя Кремле попросили прокомментировать тот факт, что государственный долг Америки впервые в истории превысил 35 трлн долларов.

"Безусловно, США как одна из крупнейших мировых экономик оказывают непосредственное влияние на международную экономическую конъюнктуру. Но вряд ли вся эта ситуация как-то притормозит милитаристские устремления", — отметил Песков.

Life.ru писал, что председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предрёк "сидящим на займах" США реальное банкротство. А накануне стало известно, что по оценкам бюджетного управления Конгресса США, государственный долг вырастет с 99% ВВП в 2024 году до 122% ВВП к 2034 году. В то же время в МВФ ожидают, что к 2032 году соотношение госдолга США к ВВП превысит 140%.