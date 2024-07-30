В "Пятёрочках" на Золотом кольце стали исчезать продукты из-за нехватки рабочих рук

Вода и некоторые продукты пропали из магазинов "Пятёрочка" в городах Золотого кольца России. Об этом пишет Mash.

Из "Пятёрочек" городов Золотого кольца РФ стали пропадать продукты. Видео © Telegram / Mash

По информации телеграм-канала, на прошлой неделе с прилавков стали пропадать хлеб, крупы, мука, специи и бутылки с водой. Сначала пропажи стали замечать в Ярославле, а затем в Рыбинске, Коврове (Владимирская область), а также городах Ивановской и Костромской областей. Уточняется, что продукты исчезли из-за сбоя в работе распределительного центра компании X5 Group в Ярославле после рейдов на мигрантов. Там наблюдается нехватка почти 1000 рабочих рук.

Работников распределительного центра после проверок депортировали на родину. Руководство магазина уточнило, что на решение возникшей проблемы уйдёт около месяца. В настоящее время в ярославском центре открыто 465 вакансий только на оператора и кладовщика-комплектовщика, а в соседних регионах — 301 (Ивановская область) и 415 (Владимирская).