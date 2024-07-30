Москвич обиделся на сотрудников продуктового и чуть не сжёг их вместе с магазином

Житель Москвы устроил пожар в продуктовом магазине на улице Нагорной, есть пострадавшие. По данным SHOT, около 09:00 Сергей пришёл в "кругляк" у своего дома и закатил скандал. По словам работников, мужчина был неадекватен и явно нетрезв. В какой-то момент он направился к своей машине, достал канистру, облил бензином вход и поджёг.