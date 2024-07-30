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30 июля, 16:29

Москвич обиделся на сотрудников продуктового и чуть не сжёг их вместе с магазином

SHOT: В Москве мужчина поджёг магазин у дома, пострадали два человека

Житель Москвы устроил пожар в продуктовом магазине на улице Нагорной, есть пострадавшие. По данным SHOT, около 09:00 Сергей пришёл в "кругляк" у своего дома и закатил скандал. По словам работников, мужчина был неадекватен и явно нетрезв. В какой-то момент он направился к своей машине, достал канистру, облил бензином вход и поджёг.

Пожар в магазине на улице Нагорной в Москве. Видео © SHOT

Двоих сотрудников и 25-летнего поджигателя госпитализировали. У мужчины диагностировали ожоги третьей степени. Он утверждает, что работники точки сами напали на него, а он просто оборонялся. Правоохранители начали проверку.

Сергей, устроивший пожар в магазине на улице Нагорной в Москве. Коллаж © SHOT

Сергей, устроивший пожар в магазине на улице Нагорной в Москве. Коллаж © SHOT

Россиянин запер друзей в гараже и поджёг его. Один сгорел заживо
Россиянин запер друзей в гараже и поджёг его. Один сгорел заживо

Ранее в Москве наркоман поджёг квартиру, в которой находились его мать и бабушка. Женщины скончались на месте. Неадеквата задержали, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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SHOT

Матвей Константинов
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