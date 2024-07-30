Брянского депутата заподозрили в отмазывании за деньги военных от службы на Украине

В Брянской области депутата Клинцовского городского совета и ветерана боевых действий Владимира Реука арестовали по подозрению в мошенничестве. За деньги он мог помогать военным уклоняться от службы на Украине, но при этом получать награды и компенсации за несуществующие ранения, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 10 апреля Реук получил от действующего военнослужащего 100 тысяч рублей и обещал передать их в качестве взятки командованию одной из воинских частей для "решения вопроса" об уклонении от службы на передовой и незаконного получения выплат за фейковые ранения.

Согласно информации источника, перед задержанием 10 июля Реук экстренно подписал контракт на участие в СВО, но следователи этого не допустили. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".