Брянского депутата заподозрили в отмазывании за деньги военных от службы на Украине
SHOT: В Брянской области депутата Реука арестовали по подозрению в мошенничестве
Владимир Реук. Обложка © klintsy.info
В Брянской области депутата Клинцовского городского совета и ветерана боевых действий Владимира Реука арестовали по подозрению в мошенничестве. За деньги он мог помогать военным уклоняться от службы на Украине, но при этом получать награды и компенсации за несуществующие ранения, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, 10 апреля Реук получил от действующего военнослужащего 100 тысяч рублей и обещал передать их в качестве взятки командованию одной из воинских частей для "решения вопроса" об уклонении от службы на передовой и незаконного получения выплат за фейковые ранения.
Согласно информации источника, перед задержанием 10 июля Реук экстренно подписал контракт на участие в СВО, но следователи этого не допустили. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
Ранее Life.ru писал, что поставщика индивидуальных средств защиты для Минобороны главу ГК "Пикет" Андрея Есипова заподозрили в махинациях с поставками бронежилетов для военных в зоне СВО. По его словам, средства защиты поступили в войсковую часть, где благополучно прошли экспертизу качества.