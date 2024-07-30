Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июля, 11:00

Брянского депутата заподозрили в отмазывании за деньги военных от службы на Украине

SHOT: В Брянской области депутата Реука арестовали по подозрению в мошенничестве

Владимир Реук. Обложка © klintsy.info

Владимир Реук. Обложка © klintsy.info

В Брянской области депутата Клинцовского городского совета и ветерана боевых действий Владимира Реука арестовали по подозрению в мошенничестве. За деньги он мог помогать военным уклоняться от службы на Украине, но при этом получать награды и компенсации за несуществующие ранения, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 10 апреля Реук получил от действующего военнослужащего 100 тысяч рублей и обещал передать их в качестве взятки командованию одной из воинских частей для "решения вопроса" об уклонении от службы на передовой и незаконного получения выплат за фейковые ранения.

Согласно информации источника, перед задержанием 10 июля Реук экстренно подписал контракт на участие в СВО, но следователи этого не допустили. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Завершены следственные действия по делу генерал-майора Попова
Завершены следственные действия по делу генерал-майора Попова

Ранее Life.ru писал, что поставщика индивидуальных средств защиты для Минобороны главу ГК "Пикет" Андрея Есипова заподозрили в махинациях с поставками бронежилетов для военных в зоне СВО. По его словам, средства защиты поступили в войсковую часть, где благополучно прошли экспертизу качества.

Никита Осипов
  • Новости
  • Мошенничество
  • Только на Life
  • Происшествия
  • Криминал
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров