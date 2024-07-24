Завершены следственные действия по делу генерал-майора Попова

Стражи правопорядка завершили следственные действия по уголовному делу о мошенничестве в отношении экс-командующего 58-й армией, генерал-майора Ивана Попова. С соответствующим заявлением в интервью RG.ru выступил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.