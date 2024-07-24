Завершены следственные действия по делу генерал-майора Попова
Бастрыкин: Следственные действия по делу генерал-майора Попова завершены
Генерал-майор Иван Попов. Обложка © Life.ru
Стражи правопорядка завершили следственные действия по уголовному делу о мошенничестве в отношении экс-командующего 58-й армией, генерал-майора Ивана Попова. С соответствующим заявлением в интервью RG.ru выступил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"Уже завершены следственные действия по уголовному делу в отношении генерала Ивана Попова и предпринимателя Сергея Моисеева", — заявил глава ведомства.
Фигуранты сейчас знакомятся с материалами уголовного дела, добавил Бастрыкин.
Напомним, что экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова арестовали в конце мая 2024 года. Стражи правопорядка подозревают его в хищении свыше 1700 тонн изделий металлопроката на 130 миллионов рублей, из которых должны были создать фортификации в зоне СВО. 15 июля военный суд удовлетворил ходатайство следствия о переводе генерала из следственного изолятора под домашний арест. Также сообщалось, что Попов будет отбывать его в одной из московских квартир, где проживают его родственники. При этом генерал-майор обжаловал домашний арест.