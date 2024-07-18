Подозреваемый в мошенничестве генерал Попов обжаловал домашний арест
Иван Попов. Обложка © Life.ru
Бывший командующий 58-й армией, генерал-майор Иван Попов, которого на днях освободили из СИЗО, обжаловал домашний арест. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на 235-й гарнизонный военный суд.
"Зарегистрирована жалоба 18 июля", — сообщил собеседник агентства.
Напомним, что Ивана Попова арестовали в конце мая 2024 года по подозрению в хищении свыше 1700 тонн изделий металлопроката на 130 миллионов рублей, из которых должны были создать фортификации в зоне СВО. Следствие уже дважды просило отпустить его под домашний арест из СИЗО, суд удовлетворил ходатайство только во второй раз.