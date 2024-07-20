Фигурант дела генерала Попова Моисеев задолжал по кредитам более 850 тыс. рублей
Предприниматель Сергей Моисеев, который проходит по делу экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова, задолжал по кредитам более 850 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источники.
Как уточняется, задолженность Моисеева по кредитным платежам составляет почти 780 тысяч рублей. Также у бизнесмена накоплен долг в размере более 70 тысяч за исполнительский сбор. Постановление о взыскании с него задолженности было вынесено ещё в 2016 году.
Напомним, что экс-командующего 58-й армией Ивана Попова арестовали в конце мая по подозрению в хищении свыше 1700 тонн изделий металлопроката, из которых должны были быть созданы фортификации в зоне СВО. Вместе с ним задержали и Моисеева. По данным следствия, вместе с Поповым и генерал-лейтенантом Олегом Цоковым они действовали в составе организованной группы. Моисеев во время нахождения в СИЗО погасил 25 млн ущерба из 130 млн. Ранее суд удовлетворил ходатайство следствия о переводе генерал-майора Попова под домашний арест из СИЗО. После оглашения решения Спартак выступил с заявлением. Также меру пресечения изменили и для Моисеева.
Life.ru