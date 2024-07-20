Фигурант дела генерала Попова Моисеев задолжал по кредитам более 850 тыс. рублей

Предприниматель Сергей Моисеев, который проходит по делу экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова, задолжал по кредитам более 850 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источники.

Как уточняется, задолженность Моисеева по кредитным платежам составляет почти 780 тысяч рублей. Также у бизнесмена накоплен долг в размере более 70 тысяч за исполнительский сбор. Постановление о взыскании с него задолженности было вынесено ещё в 2016 году.