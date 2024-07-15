Второй фигурант вышел из СИЗО вслед за генералом Спартаком
Второго фигуранта дела генерала Попова Моисеева освободили под домашний арест
235-й гарнизонный военный суд одобрил ходатайство следователя об избрании домашнего ареста как меры пресечения бизнесмену Сергею Моисееву, который проходит фигурантом по делу генерала Ивана Попова. Его выпустили из СИЗО под домашний арест, передаёт корреспондент Life.ru с заседания.
Второго фигуранта дела генерала Спартака освободили под домашний арест. Видео © Life.ru
"Ходатайство следствия удовлетворить", — огласил решение судья. Мера пресечения в виде домашнего ареста избрана Моисееву на срок до 11 октября. Отбывать его она будет в подмосковной Балашихе.
Напомним, что экс-командующего 58-й армией Ивана Попова арестовали в конце мая по подозрению в хищении свыше 1700 тонн изделий металлопроката, из которых должны были быть созданы фортификации в зоне СВО. Вместе с ним задержали и Моисеева. По данным следствия, вместе с Поповым и генерал-лейтенантом Олегом Цоковым они действовали в составе организованной группы. Моисеев во время нахождения в СИЗО погасил 25 млн ущерба из 130 млн. Ранее сегодня суд удовлетворил ходатайство следствия о переводе генерал-майора Попова под домашний арест из СИЗО. После оглашения решения Спартак выступил с заявлением.
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