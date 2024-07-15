Второй фигурант вышел из СИЗО вслед за генералом Спартаком

235-й гарнизонный военный суд одобрил ходатайство следователя об избрании домашнего ареста как меры пресечения бизнесмену Сергею Моисееву, который проходит фигурантом по делу генерала Ивана Попова. Его выпустили из СИЗО под домашний арест, передаёт корреспондент Life.ru с заседания.