"Неспокойно": Учёные обновили прогноз по начавшейся вчера магнитной бури
ИКИ РАН: Магнитная буря спала, но магнитосфера Земли остаётся неспокойной
Начавшаяся вчера вечером магнитная буря стихла, однако магнитосфера Земли продолжает оставаться в возбуждённом состоянии. Об этом свидетельствуют графики на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Согласно данным учёных, с 9:00 по 12:00 по Москве состояние магнитосферы было возбуждённым, но недостаточно мощным, чтобы его можно было назвать слабой магнитной бурей (уровня G1). При этом является ещё может усилиться и достичь уровня G4 (максимальный — G5), рассказала РИА "Новости" сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина.
Ранее сообщалось, что мощная магнитная буря уровня G3 началась вечером 29 июля и продлится несколько дней. Life.ru также рассказывал, когда будет пик геошторма и как пережить его без вреда для здоровья.