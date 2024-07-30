"Неспокойно": Учёные обновили прогноз по начавшейся вчера магнитной бури

Начавшаяся вчера вечером магнитная буря стихла, однако магнитосфера Земли продолжает оставаться в возбуждённом состоянии. Об этом свидетельствуют графики на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Согласно данным учёных, с 9:00 по 12:00 по Москве состояние магнитосферы было возбуждённым, но недостаточно мощным, чтобы его можно было назвать слабой магнитной бурей (уровня G1). При этом является ещё может усилиться и достичь уровня G4 (максимальный — G5), рассказала РИА "Новости" сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина.