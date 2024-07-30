Wildberries опроверг информацию о продаже запрещённых товаров
Маркетплейс Wildberries (WB) опровергает обвинения в продаже запрещённых товаров. Об этом сообщили в пресс-службе онлайн-ретейлера.
"Перечень категорий товаров, которые нельзя продавать на площадке, регулируется офертой. Принимая оферту, продавцы маркетплейса подтверждают, что их товары соответствуют всем нормам законодательства РФ и правилам площадки", — цитирует NEWS.ru заявление онлайн-площадки.
В пресс-службе WB отметили, что осуществляется регулярный контроль за онлайн-витриной, а карточки со спорными товарами незамедлительно удаляются. Для модерации, в частности, применяется искусственный интеллект.
Ранее СМИ сообщили, что на WB продаётся множество запрещённых российским законодательством и внутренними правилами площадки товаров. Утверждалось, что покупатели могут отыскать там изделия с нацистской символикой, устройства для шпионажа и даже оружие.
Life.ru