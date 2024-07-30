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30 июля, 11:32

Чемезов рассказал Путину о применении ВС РФ дронов "Суперкам" в версии камикадзе

Сергей Чемезов на встрече с Владимиром Путиным. Обложка © Telegram / Kremlin.ru

Сергей Чемезов на встрече с Владимиром Путиным. Обложка © Telegram / Kremlin.ru

Российские военнослужащие успешно применяют на фронте беспилотники "Суперкам" в версии камикадзе, заявил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным. По его словам, выпуск этих дронов был налажен за пять месяцев.

"Суперкам" — это тоже новая современная версия. Она производится как в разведывательной [версии], так и в версии камикадзе.... Мы развернули выпуск этих БПЛА, создали цех площадью более 30 тысяч квадратных метров", — сказал он.

По словам главы госкорпорации, "суперкамы" очень хорошо используются в зоне проведения СВО.

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Ранее перед встречей стало известно, что "Ростех" на 99,5% исполняет гособоронзаказ. Более того, по особо востребованным направлениям выполнение достигает 100%. В этом принимают участие все структуры госкорпорации.

Матвей Константинов
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