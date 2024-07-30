Россиянам запретили иметь более 20 "симок"
В Госдуме приняли поправки о выдаче каждому россиянину не более 20 сим-карт
Депутаты Госдумы проголосовали за поправку о введении лимита в 20 сим-карт, которые можно будет оформить на одного россиянина. Эта инициатива содержится в законопроекте, направленном на защиту граждан РФ от преступлений с использованием мобильной связи.
Указанная поправка дополнит Федеральный закон "О связи" и отдельные законодательные акты РФ. Уточняется, что физическому лицу может быть выделено в общей сложности не более 20 абонентских номеров. Между тем правила оказания услуг связи смогут устанавливать случаи, когда россиянам разрешается иметь свыше 20 сим-карт.
Кроме того, изменения в законодательстве предполагают выдачу не более 10 "симок" на одного иностранца. Также вводится запрет на получение звонков и сообщений в мессенджерах с незнакомых номеров.
Напомним, ранее комитет Госдумы по информационной политике поддержал норму об ужесточении выдачи сим-карт иностранцам. Теперь для гостей из-за рубежа депутаты предлагают ввести более жёсткие требования: заключение договора только при очном посещении офиса оператора связи, обязательное прохождение идентификации с использованием биометрических данных, оформление не более 10 абонентских номеров на одно лицо.
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