Россиянам запретили иметь более 20 "симок"

Депутаты Госдумы проголосовали за поправку о введении лимита в 20 сим-карт, которые можно будет оформить на одного россиянина. Эта инициатива содержится в законопроекте, направленном на защиту граждан РФ от преступлений с использованием мобильной связи.

Указанная поправка дополнит Федеральный закон "О связи" и отдельные законодательные акты РФ. Уточняется, что физическому лицу может быть выделено в общей сложности не более 20 абонентских номеров. Между тем правила оказания услуг связи смогут устанавливать случаи, когда россиянам разрешается иметь свыше 20 сим-карт.

Кроме того, изменения в законодательстве предполагают выдачу не более 10 "симок" на одного иностранца. Также вводится запрет на получение звонков и сообщений в мессенджерах с незнакомых номеров.