Госдума приняла поправки о деанонимизации крупных каналов в мессенджерах

Госдума приняла поправки, обязывающие владельцев страниц в социальных сетях с более чем десятью тысячами подписчиков предоставлять в Роскомнадзор свои личные данные. Речь идёт в том числе о каналах в мессенджерах.

Планируется, что изменения внесут в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О рекламе". Законопроект, включающий поправки, призван защитить россиян от преступлений с использованием мобильной связи. Состав данных, которые необходимо будет передать регулятору, установит Правительство РФ.

Кроме того, Роскомнадзор будет вести перечень таких страни. Владельцы, не попавшие в него, не смогут размещать предложения о финансировании или рекламу, а посты из них нельзя будет репостить. Другая норма гласит, что с начала 2025 года владельцев социальных сетей обяжут ограничивать доступ к подобным страницам в течение суток после получения требования регулятора.