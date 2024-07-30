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30 июля, 12:04

Госдума приняла поправки о деанонимизации крупных каналов в мессенджерах

Здание Госдумы в Москве. Обложка © Life.ru

Здание Госдумы в Москве. Обложка © Life.ru

Госдума приняла поправки, обязывающие владельцев страниц в социальных сетях с более чем десятью тысячами подписчиков предоставлять в Роскомнадзор свои личные данные. Речь идёт в том числе о каналах в мессенджерах.

Планируется, что изменения внесут в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О рекламе". Законопроект, включающий поправки, призван защитить россиян от преступлений с использованием мобильной связи. Состав данных, которые необходимо будет передать регулятору, установит Правительство РФ.

Кроме того, Роскомнадзор будет вести перечень таких страни. Владельцы, не попавшие в него, не смогут размещать предложения о финансировании или рекламу, а посты из них нельзя будет репостить. Другая норма гласит, что с начала 2025 года владельцев социальных сетей обяжут ограничивать доступ к подобным страницам в течение суток после получения требования регулятора.

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Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что уже 30 июля депутаты рассмотрят законопроект, запрещающий треш-стримы. Нарушителей планируется штрафовать на миллион рублей.

Матвей Константинов
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