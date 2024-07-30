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30 июля, 12:56

Живая муха поселилась в носу жителя Подмосковья

Врачи вытащили живую муху из носа мужчины в Подмосковье

Муха, извлечённая из носа жителя подмосковного Видного. Обложка © администрации Ленинского городского округа

Муха, извлечённая из носа жителя подмосковного Видного. Обложка © администрации Ленинского городского округа

Врачи Видновской клинической больницы Московской области вытащили из носа мужчины живую муху. О необычном инциденте Life.ru сообщили в пресс-службе администрации Ленинского городского округа.

Пациент рассказал, что во время прогулки по лесу к нему в нос залетело насекомое. Мужчина попытался высморкаться, но это не помогло. В результате в носовом ходу начал стремительно образовываться отёк. После обследования медики выяснили, что муха попала в ловушку, прилипнув к слизистой. Врачам удалось быстро вытащить насекомое. На данный момент 51-летний пациент чувствует себя хорошо.

Вместе с тем медики лишний раз напомнили, что не следует пытаться самостоятельно доставать мелкие предметы из носа, поскольку так можно протолкнуть их ещё дальше. В подобных случаях необходимо сразу обращаться к специалистам.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Истре медики спасли зрение 38-летнему мужчине. Во время установки пластиковых окон кусок проволоки отлетел и угодил ему в правый глаз. В результате пациент поступил в больницу с нестерпимой болью в глазу и сильным слезотечением.

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Наталья Демьянова
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