Живая муха поселилась в носу жителя Подмосковья

Врачи Видновской клинической больницы Московской области вытащили из носа мужчины живую муху. О необычном инциденте Life.ru сообщили в пресс-службе администрации Ленинского городского округа.

Пациент рассказал, что во время прогулки по лесу к нему в нос залетело насекомое. Мужчина попытался высморкаться, но это не помогло. В результате в носовом ходу начал стремительно образовываться отёк. После обследования медики выяснили, что муха попала в ловушку, прилипнув к слизистой. Врачам удалось быстро вытащить насекомое. На данный момент 51-летний пациент чувствует себя хорошо.

Вместе с тем медики лишний раз напомнили, что не следует пытаться самостоятельно доставать мелкие предметы из носа, поскольку так можно протолкнуть их ещё дальше. В подобных случаях необходимо сразу обращаться к специалистам.