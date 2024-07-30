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30 июля, 13:05

Два ракетоносца Ту-95МС планово пролетели над нейтральными водами Японского моря

Два российских ракетоносца Ту-95МС планово пролетели над нейтральными водами Японского моря. На некоторых отрезках пути за ними следовали иностранные истребители, сообщает Минобороны РФ.

Полёт ракетоносцев над Японским морем. Видео © Минобороны России

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря. Продолжительность полёта составила более 10 часов", — говорится в сообщении.

Сопровождали ракетоносы истребители Су-35С и Су-30СМ. Весь полёт строго соответствовал правилам использования воздушного пространства.

Ракетоносцы Ту-95 с кортежем из Су-35 более 12 часов патрулировали Чукотское море
Ракетоносцы Ту-95 с кортежем из Су-35 более 12 часов патрулировали Чукотское море

Недавно Минобороны докладывало о подобном плановом полёте, но у берегов Аляски. Там два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили задание в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова моря.

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Минобороны России

Николай Рюмин
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