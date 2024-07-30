Два ракетоносца Ту-95МС планово пролетели над нейтральными водами Японского моря

Два российских ракетоносца Ту-95МС планово пролетели над нейтральными водами Японского моря. На некоторых отрезках пути за ними следовали иностранные истребители, сообщает Минобороны РФ.

Полёт ракетоносцев над Японским морем. Видео © Минобороны России

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря. Продолжительность полёта составила более 10 часов", — говорится в сообщении.

Сопровождали ракетоносы истребители Су-35С и Су-30СМ. Весь полёт строго соответствовал правилам использования воздушного пространства.