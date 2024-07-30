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30 июля, 13:30

Дезинфектолог рассказал, что по коридорам Госдумы прогулялась "мёртвая голова"

Дезинфектолог Дубинин: По коридорам Госдумы "гулял" таракан "мёртвая голова"

Обнаруженный в коридорах Госдумы огромный рыжий усач — один из видов южноамериканских тараканов, также известный под названием "мёртвая голова". Об этом Life.ru рассказал врач-дезинфектолог, директор по качеству компании "Добролов" Николай Дубинин. По его словам, этот вид часто разводится в неволе как декоративное насекомое.

Это таракан "мёртвая голова". Если посмотрите на него сзади, у него чёрный цвет характерный на головном щитке, тёмное пятно, похожее на череп. На видео — его максимальный размер. Они декоративные, люди их разводят, этот, вероятно, убежал, расплодился.

Николай Дубинин

Врач-дезинфектолог

Это таракан "мёртвая голова". Если посмотрите на него сзади, у него чёрный цвет характерный на головном щитке, тёмное пятно, похожее на череп. На видео — его максимальный размер. Они декоративные, люди их разводят, этот, вероятно, убежал, расплодился.
Это таракан "мёртвая голова". Если посмотрите на него сзади, у него чёрный цвет характерный на головном щитке, тёмное пятно, похожее на череп. На видео — его максимальный размер. Они декоративные, люди их разводят, этот, вероятно, убежал, расплодился.

В центре Москвы, по словам медика, в настоящее время обитает достаточно много южноамериканских тараканов. В основном эти пугающие окружающих усачи живут в канализации. При этом от насекомых легко избавиться, поскольку они чувствительны ко всем инсектицидам.

Гигантского таракана встретили журналисты в Госдуме. Видео © Life.ru

Ранее Life.ru снял на видео огромного таракана в Госдуме. Сперва насекомое увидели в коридорах здания. Он ползал в фойе, после этого убежал в Малый зал. Кто-то за кадром настаивал, что это был какой-то жук.

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Life.ru

Наталья Демьянова
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