Дезинфектолог рассказал, что по коридорам Госдумы прогулялась "мёртвая голова"

Обнаруженный в коридорах Госдумы огромный рыжий усач — один из видов южноамериканских тараканов, также известный под названием "мёртвая голова". Об этом Life.ru рассказал врач-дезинфектолог, директор по качеству компании "Добролов" Николай Дубинин. По его словам, этот вид часто разводится в неволе как декоративное насекомое.

Это таракан "мёртвая голова". Если посмотрите на него сзади, у него чёрный цвет характерный на головном щитке, тёмное пятно, похожее на череп. На видео — его максимальный размер. Они декоративные, люди их разводят, этот, вероятно, убежал, расплодился. Николай Дубинин Врач-дезинфектолог

В центре Москвы, по словам медика, в настоящее время обитает достаточно много южноамериканских тараканов. В основном эти пугающие окружающих усачи живут в канализации. При этом от насекомых легко избавиться, поскольку они чувствительны ко всем инсектицидам.

Гигантского таракана встретили журналисты в Госдуме. Видео © Life.ru