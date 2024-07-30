Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июля, 13:21

"Придут на помощь": В Петербурге для мам открыли новый кабинет послеродового восстановления

В Санкт-Петербурге открылся кабинет послеродового восстановления

В преддверии Всемирной недели грудного вскармливания в перинатальном центре № 1 Северной столицы открылся кабинет послеродового восстановления. Его сотрудники готовы ответить на вопросы мам по кормлению и рассказать, как правильно ухаживать за младенцем в первые месяцы его жизни. По словам главврача медучреждения Галины Гриненко, работать там будут акушеры-гинекологи, неонатологи, консультанты и медицинские сёстры.

В Санкт-Петербурге открылся кабинет послеродового восстановления. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"[Они] придут на помощь женщине, окажут не только медицинскую помощь, но и психологическую. И помогут справиться в первые месяцы жизни с проблемой грудного вскармливания, которую должна решить каждая женщина во имя и во благо своего ребёнка", — приводит её слова телеканал "Санкт-Петербург".

Замдиректора НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта Анна Олина отметила, что специалисты должны быть готовы к оказанию такого объёма помощи, причём речь должна идти о подготовленных кадрах. В этом перинатальному центру помог сам институт.

Главной целью таких кабинетов является разработка единого стандарта комплексной программы послеродового восстановления. За помощью могут обратиться все жители Петербурга.

Петербургские учёные разработали лекарство для лечения рака кожи
Петербургские учёные разработали лекарство для лечения рака кожи

Ранее депутаты и врачи предложили расширить проект "Многодетная беременная" в Санкт-Петербурге ещё на пять районов города. Цель программы — повышение доступности медицинского обслуживания для многодетных мам. За три года в нём поучаствовали более трёх тысяч женщин.

Обложка ©

Телеканал "Санкт-Петербург"

Матвей Константинов
  • Новости
  • Общество
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров