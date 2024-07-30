"Придут на помощь": В Петербурге для мам открыли новый кабинет послеродового восстановления

В преддверии Всемирной недели грудного вскармливания в перинатальном центре № 1 Северной столицы открылся кабинет послеродового восстановления. Его сотрудники готовы ответить на вопросы мам по кормлению и рассказать, как правильно ухаживать за младенцем в первые месяцы его жизни. По словам главврача медучреждения Галины Гриненко, работать там будут акушеры-гинекологи, неонатологи, консультанты и медицинские сёстры.

В Санкт-Петербурге открылся кабинет послеродового восстановления. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"[Они] придут на помощь женщине, окажут не только медицинскую помощь, но и психологическую. И помогут справиться в первые месяцы жизни с проблемой грудного вскармливания, которую должна решить каждая женщина во имя и во благо своего ребёнка", — приводит её слова телеканал "Санкт-Петербург".

Замдиректора НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта Анна Олина отметила, что специалисты должны быть готовы к оказанию такого объёма помощи, причём речь должна идти о подготовленных кадрах. В этом перинатальному центру помог сам институт.

Главной целью таких кабинетов является разработка единого стандарта комплексной программы послеродового восстановления. За помощью могут обратиться все жители Петербурга.