Владелец "Пятёрочки" назвал причину опустевших полок некоторых российских магазинов
X5 Group объяснила нехватку продуктов в "Пятёрочках" проблемами с кадрами
Пустые полки в магазинах "Пятёрочка" в ряде регионов России связаны с нехваткой кадров в распределительном центре, расположенном в Ярославской области. Об этом сообщает пресс-служба компании X5 Group, которой принадлежат торговые сути "Пятёрочка", "Перекрёсток" и "Чижик".
"На распределительном центре в Ярославской области наблюдается сезонная нехватка рабочей силы, связанная с внешними рыночными факторами, в том числе с отъездом рабочих-мигрантов на родину. Для решения таких локальных проблем мы привлекаем дополнительные трудовые ресурсы из соседних регионов", — цитирует РИА "Новости" заявление компании.
В пресс-службе X5 Group подчеркнули, что сейчас ретейлер "максимально оперативно обеспечивает магазины всеми необходимыми товарами". В ближайшее время ожидается улучшение ситуации.
Ранее сообщалось, что вода и некоторые продукты исчезли из магазинов "Пятёрочка" в городах Золотого кольца России. Сначала пропажи стали замечать в Ярославле, а затем в Рыбинске, Коврове (Владимирская область), а также городах Ивановской и Костромской областей.
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