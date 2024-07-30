Владелец "Пятёрочки" назвал причину опустевших полок некоторых российских магазинов

Пустые полки в магазинах "Пятёрочка" в ряде регионов России связаны с нехваткой кадров в распределительном центре, расположенном в Ярославской области. Об этом сообщает пресс-служба компании X5 Group, которой принадлежат торговые сути "Пятёрочка", "Перекрёсток" и "Чижик".

"На распределительном центре в Ярославской области наблюдается сезонная нехватка рабочей силы, связанная с внешними рыночными факторами, в том числе с отъездом рабочих-мигрантов на родину. Для решения таких локальных проблем мы привлекаем дополнительные трудовые ресурсы из соседних регионов", — цитирует РИА "Новости" заявление компании.

В пресс-службе X5 Group подчеркнули, что сейчас ретейлер "максимально оперативно обеспечивает магазины всеми необходимыми товарами". В ближайшее время ожидается улучшение ситуации.