Учёные нашли фактор, который ускоряет старение на клеточном уровне

Переживания, связанные с утратой близких, приводят к ускоренному биологическому старению. К такому выводу пришли учёные Колумбийского университета в США. Результаты исследования были опубликованы в журнале JAMA Network Open. В ходе эксперимента анализировались данные эпигенетических часов, которые позволяют оценить возраст организма на уровне ДНК.

В рамках исследования, которое длится уже 30 лет, учёным удалось собрать информацию о состоянии здоровья более чем 12 тысяч человек. Внимание группы привлекли значения людей, которые теряли близких. Как оказалось, травмирующее событие способно повлиять на биологический возраст. Наиболее ощутимо утрата сказывается на людях в возрасте от 33 до 44 лет, у которых наблюдается ускоренное старение.

Исследователи подчеркнули, что сильное горе не способно затронуть генетический код человека, однако оно влияет на активность генов, что и ведёт к активному старению. В будущем это может приводить к развитию психических расстройств, связанных с возрастом.