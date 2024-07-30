"Зеленский на шпагате": Эксперт объяснил значимость прорыва Армии России у Славянска и Краматорска

Вооружённые силы Украины (ВСУ) лишились возможности для контрнаступления в Донецкой Народной Республике (ДНР), потеряв первую линию обороны. Это указывает на то, что российские войска имеют инициативу на фронте, рассказал в беседе с Life.ru военный эксперт, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин.

"Что касается планов по взятию Славянска и Краматорска, то, безусловно, это говорит о том, что Российская армия сегодня имеет инициативу на поле боя. И пока Украине не удаётся переломить ситуацию. Не могут предъявить миру каких-то успехов, кроме как локальных ударов по инфраструктуре России", — пояснил специалист.

Козюлин добавил, что подобная ситуация создаёт плохой фон для Владимира Зеленского и его попыток заполучить больше военной и финансовой помощи от НАТО, Евросоюза (ЕС) и США. У Вашингтона и Лондона остаётся способ регулировать интенсивность конфликта поставками оружия. Однако Киеву это вряд ли поможет, пояснил собеседник Life.ru. По его словам, это создаёт ситуацию, когда западное общественное мнение устаёт от конфликта и выступает против поддержки Украины.

"Общая геополитическая картина неблагоприятно складывается для Киева. Потому как тут и Дональд Трамп со своими заявлениями, и у Евросоюза это становится первостепенной головной болью — как жить, если вдруг придёт Трамп, как дальше развиваться, можно ли надеяться на поддержку США? Ясно, что нет. Придётся полагаться на себя. Делать большие вложения в безопасность. И, вероятно, думать уже о том, как договариваться о европейской безопасности с Россией, с Белоруссией", — подчеркнул эксперт.

В этой ситуации Зеленскому остаётся лишь начинать переговоры. Однако, по словам Козюлина, он попал в сложную ситуацию, так как вести мирные переговоры юридически запрещено.

"Зеленский сейчас, скажем так, на шпагате: с одной стороны, ему надо начинать какие-то переговоры и демонстрировать готовность, а с другой стороны, конечно, он не может идти на уступки", — заключил собеседник Life.ru.