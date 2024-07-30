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30 июля, 15:30

Чуть не съела: Москвичка нашла в упаковке клубники чёрную вдову, которая уже успела отложить яйца

SHOT: Москвичка нашла в упаковке купленной клубники паука чёрную вдову

В Москве женщина купила клубнику из Краснодарского края, однако помимо ягод в упаковке оказался смертельно опасный паук — чёрная вдова. Спустя неделю у паучихи появились паучата.

Москвичка нашла в упаковке купленной клубники смертельно опасного паука чёрную вдову. Видео © Telegram / SHOT

Как рассказала Василиса в разговоре с SHOT, она не сразу заметила паука и практически съела его. Мохнатые лапки она увидела непосредственно перед укусом ягоды. Не растерявшись, жительница столицы переложила членистоногое в пластиковую банку и начала подкармливать мухами и домашними пауками. Москвичка планировала отнести ядовитую гостью в местный зоомагазин, однако к тому моменту сытая паучиха успела отложить яйца. На свет появились 20 паучат, сама самка умерла.

На данный момент осиротевшие "вдовы" всё ещё находятся на содержании у женщины. Друзья предлагают москвичке убить расплодившихся пауков, однако ей жаль избавляться от малышей таким образом. Было принято решение оставить их и подождать взросления, после чего сдать в зоомагазин. Сын Василисы Илья согласился с этим. По словам мальчика, для него самое главное, чтобы паучата были живы.

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Ранее Life.ru рассказывал, что мужчина из Саратова чудом выжил после встречи с чёрной вдовой. Местного жителя успели оперативно доставить в областную больницу и оказать необходимую помощь при укусе паука.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Protasov AN

Мария Любицкая
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