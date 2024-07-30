Главарь мытищинской банды иностранцев сбежал в Таджикистан, несмотря на уголовное дело
Главарь банды иностранцев из Мытищ уехал из России после публичных извинений
Главарь банды иностранцев, организовавшей в подмосковных Мытищах "шариатский патруль", сбежал из России. Буквально на следующий день после публичных извинений и покаяний парень выложил в одной из социальных сетей фотографию, намекающую на это.
Как пишет "Царьград", на ней — пачка сигарет. Судя по надписям, она приобретена в Таджикистане. Также иностранец обвинил окружающих в том, что его пытаются "снова вывести на эмоции и перефразировать слова".
Напомним, 29 июля стало известно о появлении в Мытищах "шариатского патруля". СМИ писали, что своеобразную дружину сколотили выходцы из Таджикистана. Они приставали к прохожим, чей внешний вид их не устраивал, и требовали от девушек в "откровенных" нарядах одеваться прилично. В тот же день главарь банды записал извинения, заверив, что уважает Россию и её народ. Возбуждено уголовное дело.
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