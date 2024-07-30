Главарь мытищинской банды иностранцев сбежал в Таджикистан, несмотря на уголовное дело

Главарь банды иностранцев, организовавшей в подмосковных Мытищах "шариатский патруль", сбежал из России. Буквально на следующий день после публичных извинений и покаяний парень выложил в одной из социальных сетей фотографию, намекающую на это.

Как пишет "Царьград", на ней — пачка сигарет. Судя по надписям, она приобретена в Таджикистане. Также иностранец обвинил окружающих в том, что его пытаются "снова вывести на эмоции и перефразировать слова".