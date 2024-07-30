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30 июля, 14:59

"Ничего не остаётся": Русская "царь-бомба" в зоне СВО напугала австрийского офицера

Полковник Райснер: Авиабомбы ФАБ-3000 полностью уничтожают пункты размещения ВСУ

Авиационные бомбы ФАБ-3000 полностью уничтожают базы Вооружённых сил Украины (ВСУ), что позволяет российским военным взять больше новых позиций. Об этом сообщил полковник ВС Австрии Маркус Райснер.

"Когда бомба весом в три тысячи килограмм бьёт по украинской роте или целой базе, от неё практически ничего не остаётся. В результате российские [военные] даже небольшой группой способны взять эту позицию под свой контроль", — указал он в беседе с ZDF.

В эфире немецкого телеканала эксперт напомнил, что ВС РФ используют разные виды авиабомб: от ФАБ-250 до ФАБ-1500 или ФАБ-3000. По словам Райснера, каждая из них вынуждает ВСУ оставлять пункты размещения.

Опубликовано видео, как русская "царь-бомба" умножает на ноль лагерь украинской Нацгвардии
Опубликовано видео, как русская "царь-бомба" умножает на ноль лагерь украинской Нацгвардии

Напомним, с февраля в России нарастили производство ФАБ-3000. Этот фугас в модернизированном виде представляет серьёзную угрозу для противника. О технических характеристиках царь-бомбы и её применении в современных боевых условиях Life.ru рассказал в этом материале.

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Telegram / Минобороны России

Никита Осипов
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