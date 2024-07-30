"Под четыре тысячи в сутки": Белоусов сообщил о резком росте производства FPV-дронов в РФ

Производство FPV-дронов в России резко увеличилось. Об сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки в войска Московского военного округа. По его словам, в настоящее время в войска поставляется до четырёх тысяч штук в сутки.

Кадры поездки Белоусова в Московский военный округ. Видео Telegram / Минобороны России

"Количество FPV-дронов резко увеличилось. Сейчас, я посмотрел, под четыре тысячи уже в сутки", — сказал министр, общаясь с военнослужащими.

В ходе рабочей поездки в войска Московского военного округа Белоусов также поздравил личный состав 45-й гвардейской отдельной бригады специального назначения ВДВ с 30-летием и вручил госнаграды отличившимся в ходе СВО десантникам. В мероприятии участвовали замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров, начальник штаба ВДВ Анатолий Концевой и командир 45-й бригады ВДВ Вадим Паньков. В торжественной обстановке бойцам вручили орден Мужества, медали "За отвагу", медаль Суворова и медали "За храбрость" II степени.