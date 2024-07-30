60-летний стрелок выступил на Олимпиаде после 40-летнего перерыва

60-летний Леонель Мартинес, стрелок из Венесуэлы, выступил на Олимпиаде в Париже после 40-летнего перерыва. В 2023 году спортсмен взял серебро на Панамериканских играх в Сантьяго, однако во Франции он не смог выступить так же успешно.

Во вторник, 30 июля, Мартинес занял 28-е место в квалификации, у него не получилось отобраться в финал. Его первая Олимпиада была в 1984 году в Лос-Анджелесе. Тогда спортсмен занял 41-е место.

Рекордсменом по длительности перерыва в участии в Олимпиадах является всадник из Японии Хироси Хокэцу. Он выступал на Играх в 1964 году в Токио и в 2008 году в Пекине, то есть перерыв составил 44 года.