60-летний стрелок выступил на Олимпиаде после 40-летнего перерыва
Стрелок из Венесуэлы Мартинес выступил на ОИ в 60 лет после 40-летнего перерыва
Леонель Мартинес. Обложка © Getty Images / Buda Mendes
60-летний Леонель Мартинес, стрелок из Венесуэлы, выступил на Олимпиаде в Париже после 40-летнего перерыва. В 2023 году спортсмен взял серебро на Панамериканских играх в Сантьяго, однако во Франции он не смог выступить так же успешно.
Во вторник, 30 июля, Мартинес занял 28-е место в квалификации, у него не получилось отобраться в финал. Его первая Олимпиада была в 1984 году в Лос-Анджелесе. Тогда спортсмен занял 41-е место.
Рекордсменом по длительности перерыва в участии в Олимпиадах является всадник из Японии Хироси Хокэцу. Он выступал на Играх в 1964 году в Токио и в 2008 году в Пекине, то есть перерыв составил 44 года.
Ранее Life.ru писал, что представительница Люксембурга Ни Сялянь выиграла матч по настольному теннису на Играх в Париже и побила возрастной рекорд. В июне спортсменке исполнился 61 год, она одолела 31-летнюю турчанку Сибель Алтынкая.