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30 июля, 16:20

Артист Тимур Шивырёв скоропостижно умер, не дожив до 34

Артист хора Саратовской оперетты Тимур Шивырёв умер в 33 года

Тимур Шивырёв. Обложка © Telegram / Саратовский Областной Театр Оперетты

Тимур Шивырёв. Обложка © Telegram / Саратовский Областной Театр Оперетты

Артист Саратовского театра оперетты Тимур Шивырёв скончался в возрасте 33 лет. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Тимур Шивырёв. Фото © Telegram / Саратовский Областной Театр Оперетты

Тимур Шивырёв. Фото © Telegram / Саратовский Областной Театр Оперетты

"Сегодня ушёл из жизни артист хора Саратовского театра оперетты Тимур Шивырёв. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким. Светлая память", — говорится в сообщении.

Шивырёв окончил Алтайский музыкальный колледж в Барнауле и Саратовскую государственную консерваторию им. Л.В. Собинова. С 2018 года служил в Саратовском театре оперетты, выступал в составе хора.

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А ранее Life.ru писал, что умер актёр Александр Марушев, который сыграл в сериале "Улицы разбитых фонарей". Артисту было 58 лет.

Дарья Нарыкова
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