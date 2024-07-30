Артист Тимур Шивырёв скоропостижно умер, не дожив до 34
Артист хора Саратовской оперетты Тимур Шивырёв умер в 33 года
Тимур Шивырёв. Обложка © Telegram / Саратовский Областной Театр Оперетты
Артист Саратовского театра оперетты Тимур Шивырёв скончался в возрасте 33 лет. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Тимур Шивырёв. Фото © Telegram / Саратовский Областной Театр Оперетты
"Сегодня ушёл из жизни артист хора Саратовского театра оперетты Тимур Шивырёв. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким. Светлая память", — говорится в сообщении.
Шивырёв окончил Алтайский музыкальный колледж в Барнауле и Саратовскую государственную консерваторию им. Л.В. Собинова. С 2018 года служил в Саратовском театре оперетты, выступал в составе хора.
А ранее Life.ru писал, что умер актёр Александр Марушев, который сыграл в сериале "Улицы разбитых фонарей". Артисту было 58 лет.