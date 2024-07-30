Артист Тимур Шивырёв скоропостижно умер, не дожив до 34

Артист Саратовского театра оперетты Тимур Шивырёв скончался в возрасте 33 лет. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Тимур Шивырёв. Фото © Telegram / Саратовский Областной Театр Оперетты

"Сегодня ушёл из жизни артист хора Саратовского театра оперетты Тимур Шивырёв. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким. Светлая память", — говорится в сообщении.

Шивырёв окончил Алтайский музыкальный колледж в Барнауле и Саратовскую государственную консерваторию им. Л.В. Собинова. С 2018 года служил в Саратовском театре оперетты, выступал в составе хора.