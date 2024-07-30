Гастроэнтеролог рассказала, куда бежать, если ваш язык посинел или почернел

Язык здорового человека должен быть розового цвета, с ровной бороздкой, с хорошо различимыми сосочками без налётов и трещин. Об этом пациентам рассказала врач-гастроэнтеролог "СМ-Клиники" Людмила Сонина. Любое отклонение от нормы, по её словам, позволяет заподозрить наличие заболеваний.

По словам собеседницы РИАМО, повод для беспокойства может быть, если:

язык стал бордовым — это возможно при инфекционных заболеваниях вроде гриппа, кори, скарлатины и краснухи,

— это возможно при инфекционных заболеваниях вроде гриппа, кори, скарлатины и краснухи, язык побледнел — это может свидетельствовать об анемии, недостаточном питании, сердечно-сосудистой патологии,

— это может свидетельствовать об анемии, недостаточном питании, сердечно-сосудистой патологии, язык стал фиолетовым — это укажет на заболевания крови или дыхательной системы,

— это укажет на заболевания крови или дыхательной системы, почернел , выдав патологию селезёнки или печени,

, выдав патологию селезёнки или печени, посинел, указав на заболевания почек, дефицит витамина С или отравления тяжёлыми металлами.