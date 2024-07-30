Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июля, 16:37

Гастроэнтеролог рассказала, куда бежать, если ваш язык посинел или почернел

Врач Сонина перечислила возможные цвета языка и соответствующие им болезни

Язык здорового человека должен быть розового цвета, с ровной бороздкой, с хорошо различимыми сосочками без налётов и трещин. Об этом пациентам рассказала врач-гастроэнтеролог "СМ-Клиники" Людмила Сонина. Любое отклонение от нормы, по её словам, позволяет заподозрить наличие заболеваний.

По словам собеседницы РИАМО, повод для беспокойства может быть, если:

  • язык стал бордовым — это возможно при инфекционных заболеваниях вроде гриппа, кори, скарлатины и краснухи,
  • язык побледнел — это может свидетельствовать об анемии, недостаточном питании, сердечно-сосудистой патологии,
  • язык стал фиолетовым — это укажет на заболевания крови или дыхательной системы,
  • почернел, выдав патологию селезёнки или печени,
  • посинел, указав на заболевания почек, дефицит витамина С или отравления тяжёлыми металлами.
Врач рассказала, какой страшной болезнью грозит привычка жевать карандаши и ручки
Врач рассказала, какой страшной болезнью грозит привычка жевать карандаши и ручки

Ранее Life.ru рассказал о десяти патологиях, на которые может указывать неприятный запах изо рта. Чаще всего это говорит о развитии пародонтита и стоматита.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Irina Bg

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров