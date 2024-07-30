Гастроэнтеролог рассказала, куда бежать, если ваш язык посинел или почернел
Врач Сонина перечислила возможные цвета языка и соответствующие им болезни
Язык здорового человека должен быть розового цвета, с ровной бороздкой, с хорошо различимыми сосочками без налётов и трещин. Об этом пациентам рассказала врач-гастроэнтеролог "СМ-Клиники" Людмила Сонина. Любое отклонение от нормы, по её словам, позволяет заподозрить наличие заболеваний.
По словам собеседницы РИАМО, повод для беспокойства может быть, если:
- язык стал бордовым — это возможно при инфекционных заболеваниях вроде гриппа, кори, скарлатины и краснухи,
- язык побледнел — это может свидетельствовать об анемии, недостаточном питании, сердечно-сосудистой патологии,
- язык стал фиолетовым — это укажет на заболевания крови или дыхательной системы,
- почернел, выдав патологию селезёнки или печени,
- посинел, указав на заболевания почек, дефицит витамина С или отравления тяжёлыми металлами.
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