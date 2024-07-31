"Проходит слава земная": Выступление опального иноагента Галкина* в Юрмале сочли нелепым
Обозреватель Бабицкий: Выступление Галкина* в Юрмале выглядит нелепо
Максим Галкин*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxgalkinru
Нелепое выступление опального иноагента Максима Галкина* на концерте в Юрмале ещё раз доказывает всю жалкость жизни после бегства из России. Об этом заявил обозреватель Александр Бабицкий, комментируя появление пародиста на фестивале Лаймы Вайкуле.
"Выступление Галкина* в Юрмале — это, конечно, наглядное свидетельство того, что настигло сбежавших из России артистов-предателей за границей. Сложно даже сказать, что из юрмальского перформанса Галкина* было особенно жалким. То ли уже вошедшая в привычку вынужденная манера говорить по-русски, а петь либо на мове, либо на латышском. То ли нелепый вид постаревшего и вообразившего себя хиппи Гарри Поттера", — прокомментировал обозреватель Александр Бабицкий в разговоре с "Царьградом".
Перед публикой комик решил выступить в странной "хипстерской" одежде, напомнив, что уже давно не выступал перед большой аудиторией. После чего объявил, что хочет исполнить "заводную, классную песню", выбрав, конечно же, композицию на украинском языке. Вот только юморист с трудом попадал в ноты, что, конечно же, испортило и без того жалкий перформанс. По словам обозревателя "Царьграда", выступление Галкина* — наглядная иллюстрация того, как "проходит слава земная".
Ранее Life.ru рассказал, как после всех выходок и острых заявлений Галкин* сможет избавиться от статуса иноагента. Как считают эксперты, наиболее вероятный вариант для зарвавшегося юмориста — это только смерть.
* Внесён в России в реестр физлиц-иноагентов и список террористов и экстремистов.