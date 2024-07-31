"Проходит слава земная": Выступление опального иноагента Галкина* в Юрмале сочли нелепым

Нелепое выступление опального иноагента Максима Галкина* на концерте в Юрмале ещё раз доказывает всю жалкость жизни после бегства из России. Об этом заявил обозреватель Александр Бабицкий, комментируя появление пародиста на фестивале Лаймы Вайкуле.

Перед публикой комик решил выступить в странной "хипстерской" одежде, напомнив, что уже давно не выступал перед большой аудиторией. После чего объявил, что хочет исполнить "заводную, классную песню", выбрав, конечно же, композицию на украинском языке. Вот только юморист с трудом попадал в ноты, что, конечно же, испортило и без того жалкий перформанс. По словам обозревателя "Царьграда", выступление Галкина* — наглядная иллюстрация того, как "проходит слава земная".