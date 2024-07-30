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30 июля, 19:17

В Италии арестовали замок российского миллиардера

Итальянская полиция арестовала замок российского миллиардера Федорычева

Российский миллиардер Алексей Федорычев. Обложка © ИТАР-ТАСС/ Василий Смирнов

Российский миллиардер Алексей Федорычев. Обложка © ИТАР-ТАСС/ Василий Смирнов

Итальянские правоохранительные органы арестовали находящиеся в стране активы российского миллиардера Алексея Федорычева. Как пишет газета Corriere Fiorentino, среди них исторический замок Торро дель Галло, который расположен в столице Тосканы.

Журналисты сообщили, что стоимость арестованного местной налоговой полицией имущества достигает 44,4 миллиона долларов. Помимо этого, издание опубликовало у себя на сайте видеозаписи из владений предпринимателя.

Согласно предоставленной информации, активы россиянина арестовали по запросу из Киева. В то же время в самой Италии Федорычев является фигурантом дела о мошенничестве в отношении украинской занимающейся сбытом сельхозпродукции госкомпании, а также бизнесмена подозревают в подкупе чиновников и отмывании денежных средств.

Служба безопасности Украины предполагает, что миллиардер нелегально оформил право на получении средств от портовых сборов в Одесской области. Киевские силовики оценили ущерб от инкриминируемых ему деяний в шесть миллионов долларов.

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Ранее Life.ru писал, что швейцарские власти выдали ордер на арест российского дипломата, который уже выехал из этой европейской страны. Сообщалось, что он вместе с ещё двумя людьми проходит фигурантом по делу о нарушении законов о санкциях.

Алексей Соловьёв
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