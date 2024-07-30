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30 июля, 20:05

Кириенко посетил Брянскую область и вручил бойцам теробороны автомобили и технику

Первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко посетил с рабочим визитом Брянскую область и передал бойцам теробороны автомобили и технику. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко посетил Брянскую область. Видео © Telegram / AV БогомаZ

Первый замруководителя АП посетил приграничные районы Брянской области, а также штаб территориальной обороны, где пообщался с бойцами и его руководством. Как сообщил Богомаз, мужчины рассказывали о своей новой службе, об особенностях быта и задачах организации. По окончании встречи Кириенко вручил им технику, автомобили и квадрокоптеры.

"Первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Владиленович Кириенко вручил бойцам разных подразделений охраны нашей границы генератор шумовых помех "Мгла М10", шесть машин УАЗ, ноутбуки, квадрокоптеры Mavic 3 Pro", — сообщил Богомаз.

Глава региона отметил, что первый замруководителя АП высоко оценил работу исполнительной власти Брянской области в части помощи военным.

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Кстати, в скором времени у российских бойцов может появиться модернизированная "обновка": у тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепёк" усовершенствовали систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления БПЛА противника. Благодаря этому у них появился "купол". Напомним, что экипажи "Солнцепёков" поддерживают действия мотострелковых, танковых и штурмовых подразделений в зоне СВО.

Обложка ©

Telegram / AV БогомаZ

Оксана Попова
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