У ТОС-1А "Солнцепёк" появился "купол" благодаря модернизированной системе РЭБ

У тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепёк" усовершенствовали систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления БПЛА противника. Благодаря этому у них появился "купол", сообщает наводчик-оператор боевой машины с позывным Боб в беседе с ТАСС.

"Система РЭБ помогает нам. То есть антидроновые ружья, всякие другие системы, которые глушат, подавляют связь. Они создают такой некий купол, получается, и разные частоты, например, FPV-дрон летает на одной частоте, другие дроны — на другой. И у нас вкупе получается, что весь диапазон мы закрываем", — сказал Боб.

Экипажи "Солнцепёков" поддерживают действия мотострелковых, танковых и штурмовых подразделений в зоне СВО.

"За это время машину серьёзно модифицировали, появилась система автоматического наведения на цель, а с беспилотниками борются усовершенствованной системой РЭБ", — говорят солдаты.