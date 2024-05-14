Минобороны РФ показало видео, как "Солнцепёки" сожгли опорные пункты с пехотой ВСУ

Министерство обороны России показало видео, как экипажи тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепёк" сожгли опорные пункты с пехотой ВСУ у Часова Яра в ДНР. Соответствующее видео появилось в телеграм-канале ведомства вечером во вторник, 14 мая.