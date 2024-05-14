Минобороны РФ показало видео, как "Солнцепёки" сожгли опорные пункты с пехотой ВСУ
Минобороны РФ показало, как "Солнцепёки" уничтожили опорные пункты с пехотой ВСУ
Министерство обороны России показало видео, как экипажи тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепёк" сожгли опорные пункты с пехотой ВСУ у Часова Яра в ДНР. Соответствующее видео появилось в телеграм-канале ведомства вечером во вторник, 14 мая.
Боевая работа "Солнцепёков". Видео © Telegram / Минобороны России
"Подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения в составе расчётов тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепёк" оказывают поддержку штурмовым подразделениям "крылатой пехоты" у Часова Яра", — прокомментировали кадры в ведомстве.
Ранее в Минобороны РФ подчеркнули, что успешная работа "Солнцепёков" позволила ВС РФ занять опорные пункты ВСУ и произвести их зачистку. Напомним, бои за находящийся в ДНР город Часов Яр, который был для украинского командования важным логистическим хабом с 2014 года, ведутся уже несколько недель. ВС РФ взяли под контроль все идущие туда дороги, бои проходят в пригородах Часова Яра. 8 апреля российские штурмовики взяли важный опорный пункт ВСУ возле населённого пункта. О том, что ВСУ не смогут удержать город, говорит и украинское командование, и зарубежные СМИ.
Telegram / Минобороны России