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14 мая, 19:16

Минобороны РФ показало видео, как "Солнцепёки" сожгли опорные пункты с пехотой ВСУ

Минобороны РФ показало, как "Солнцепёки" уничтожили опорные пункты с пехотой ВСУ

Министерство обороны России показало видео, как экипажи тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепёк" сожгли опорные пункты с пехотой ВСУ у Часова Яра в ДНР. Соответствующее видео появилось в телеграм-канале ведомства вечером во вторник, 14 мая.

Боевая работа "Солнцепёков". Видео © Telegram / Минобороны России

"Подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения в составе расчётов тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепёк" оказывают поддержку штурмовым подразделениям "крылатой пехоты" у Часова Яра", — прокомментировали кадры в ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ подчеркнули, что успешная работа "Солнцепёков" позволила ВС РФ занять опорные пункты ВСУ и произвести их зачистку. Напомним, бои за находящийся в ДНР город Часов Яр, который был для украинского командования важным логистическим хабом с 2014 года, ведутся уже несколько недель. ВС РФ взяли под контроль все идущие туда дороги, бои проходят в пригородах Часова Яра. 8 апреля российские штурмовики взяли важный опорный пункт ВСУ возле населённого пункта. О том, что ВСУ не смогут удержать город, говорит и украинское командование, и зарубежные СМИ.

Экипажи Су-34 разгромили авиабомбами позиции и живую силу ВСУ в зоне СВО
Экипажи Су-34 разгромили авиабомбами позиции и живую силу ВСУ в зоне СВО
Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Никита Осипов
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