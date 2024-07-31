Прыгун с шестом Дюплантис отказался жить в Олимпийской деревне

Олимпийский чемпион и мировой рекордсмен в прыжках с шестом Арман Дюплантис решил провести время на Олимпийских играх в Париже не в Олимпийской деревне, а в более удобном для себя жилье. По информации Expressen, шведский спортсмен выбрал альтернативный вариант проживания для оптимальной подготовки к соревнованиям.

Капитан шведской сборной Кайса Бергквист подтвердила, что решение Дюплантиса было принято заранее и поддержала его выбор.

"Он профессионал до мозга костей, я в этом не сомневаюсь. У всех разные потребности, которые надо уважать," — отметила она.