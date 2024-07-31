Прыгун с шестом Дюплантис отказался жить в Олимпийской деревне
Прыгун Арман Дюплантис предпочёл частное жилье Олимпийской деревне в Париже
Олимпийский чемпион и мировой рекордсмен в прыжках с шестом Арман Дюплантис. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter
Олимпийский чемпион и мировой рекордсмен в прыжках с шестом Арман Дюплантис решил провести время на Олимпийских играх в Париже не в Олимпийской деревне, а в более удобном для себя жилье. По информации Expressen, шведский спортсмен выбрал альтернативный вариант проживания для оптимальной подготовки к соревнованиям.
Капитан шведской сборной Кайса Бергквист подтвердила, что решение Дюплантиса было принято заранее и поддержала его выбор.
"Он профессионал до мозга костей, я в этом не сомневаюсь. У всех разные потребности, которые надо уважать," — отметила она.
Возможно, на решение спортсмена повлияла плохая организация быта в Олимпийской деревне. Ранее сообщалось, что группа южнокорейских пловцов в срочном порядке покинула Олимпийскую деревню из-за плохих условий. Шесть спортсменов переселились в Нантер и разместились рядом с бассейном после того, как выяснилось, что шаттлы для транспортировки не оборудованы кондиционерами, что привело к сильной духоте. Также они недовольны длительным временем в пути, которое занимает полтора часа, что и стало причиной их переезда.